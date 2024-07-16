Yılanın soktuğu 10 yaşındaki çocuk, Elazığ’da tedavi altına alındı

Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:11

Güncelleme: 16.07.2024 - 12:15

Şırnak’ta, 10 yaşındaki bir çocuğu yılan soktu. Bunun üzerine Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk daha sonra ambulans helikopter ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Helikopter ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne getirilen çocuk, tedavi altına alındı.