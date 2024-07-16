Yılanın soktuğu 10 yaşındaki çocuk, Elazığ’da tedavi altına alındı
Şırnak’ta yılan sokması sonucu zehirlenen 10 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Elazığ’a sevk edilerek tedavi altına alındı.
Şırnak’ta, 10 yaşındaki bir çocuğu yılan soktu. Bunun üzerine Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk daha sonra ambulans helikopter ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Helikopter ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne getirilen çocuk, tedavi altına alındı.
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