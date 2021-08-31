5 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

31 Ağustos 2021 Salı, 11:07

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Özel Harekat polislerinin de bulunduğu 800 polis, Malatya, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 50 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 66 bin 675 uyuşturucu hap, 185 gram metamfetamin, 1 kilo 300 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.