Artvin’de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Artvin’in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı.

Artvin’de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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İHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 14:44

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. 119 jandarma personeli katıldı ve 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon sırasında 103 gram bonzai ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bölgedeki etkin çalışmaların süreceği bildirildi.

Operasyonun ardından adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkındaki yasal işlemler devam ediyor.


Etiketler: #Artvin #Baskın #Operasyon #uyuşturucu

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