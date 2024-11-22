Silivri'de 'uyuşturucu satıcılarına' operasyon: 6 gözaltı
Silivri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli tavırları üzerine sokakta yürüyen A.D.Ç. (23) 'yi durdurarak üst araması yaptı. Şüphelinin üzerinden 15.32 gram uyuşturucu madde ile geçirildi.
A.D.Ç gözaltına alınırken, ifadesinden yola çıkan ekipler, uyuşturucu maddeyi A.A.Y'(36)'den temin ettiğini belirledi. A.A.Y. Alibey Mahallesindeki evine operasyon düzenlendi.
MATERYALLERE EL KONULDU
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 519 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu karıştıran mikser, 1 adet uyuşturucu madde karıştırılan plastik kap, 6 adet aseton kutusu, 8 bin lira ile 6 adet cep telefonu ele geçirilirken, A.A.Y. tutuklandı.
Etiketler: #uyuşturucu #silivri
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