Elazığ'ı sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü: Yurttaşlar kaldırıma sığındı

Elazığ'da etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklar göle döndü.

Elazığ'ı sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü: Yurttaşlar kaldırıma sığındı
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DHA
Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:41

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da yağış etkili oldu.

Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı.

AYAKKABILARINI ÇIKARDILAR

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkartıp, yürümek zorunda kaldı.


Etiketler: #Elazığ #meteoroloji

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