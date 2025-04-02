Elazığ'ı sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü: Yurttaşlar kaldırıma sığındı
Elazığ'da etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklar göle döndü.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da yağış etkili oldu.
Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı.
AYAKKABILARINI ÇIKARDILAR
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkartıp, yürümek zorunda kaldı.
Etiketler: #Elazığ #meteoroloji
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