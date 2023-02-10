Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz kimdir? Mehmet Gürbüz hangi partiden?
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı yönünde bir paylaşımda bulundu. Gürbüz, depremzedelerin tepkisinin ardından paylaşımını sildi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz kimdir? Mehmet Gürbüz hangi partiden?
AKP'li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:
"Arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. An itibari ile gelen ihbarların tamamı sonuçlandırılmıştır. Enkaz altında yakını olduğunu düşünen vatandaşlarımızın Fatih İlköğretim Okulu'ndaki arama kurtarma merkezine şahsen başvuru yapmaları önemle duyurulur."
Mehmet Gürbüz'ün paylaşımına depremzedeler sert tepki gösterdi. Tepkiler artınca Gürbüz, paylaşımını silmek zorunda kaldı.
MEHMET GÜRBÜZ KİMDİR?
1977 yılında Elbistan'da doğdu. 2002 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi.
2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama alanında yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Bölümünden Ekonomi masterı yaptı.
2017 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandı. 13 yıl boyunca İller Bankasında Genel Müdür Yardımcısı, Mekânsal Planlama Daire Başkanı, Başkan yardımcısı ve çeşitli idari görevlerde bulundu.
2019 yılı yerel seçimler sonucu AKP'nin adayı olarak Elbistan Belediye Başkanı seçildi.
AKP’li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz hakkını arayan yurttaşa "Seni paçavraya çeviririm" diyerek tehdit ettiği iddia edilmiş, 18 gün adli para cezası verilerek cezayı 5 yıl denetimli serbestlikle ertelenmişti.
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