Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kimdir? Hayrettin Güngör hangi partiden?

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 23:29

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 23:29

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör gündem oldu. Hayrettin Güngör'ün yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANI HAYRETTİN GÜNGÖR KİMDİR?

Hayrettin Güngör, 1965'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü' nden 1987'de mezun oldu ve kamu yönetimi dalında yüksek lisans yaptı. Mali Müşavirlik yaptı ve Türkiye Vakıflar Bankası'nda mali analist olarak çalıştı. 1990'da 'Stajyer Kontrolör' olarak girdiği İçişleri Bakanlığı’nda 'Kontrolör', 'Başkontrolör' ve 'Kontrolörler Başkanı' olarak görev yaptı. Bir dönem Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (2006-2009) üyeliği de yaptı.

Hayrettin Güngör, 2016-2017 yıllarında 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü' ve 'Müsteşar Yardımcılığı' görevlerinde bulundu. 2008-2018 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüttü ve 9 Ekim 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı.

Kamu mali yönetim projesi ve yerel yönetimlerin yapılanması ile yeni büyükşehir belediyelerinin kurulmasını düzenleyen kanunun hazırlık çalışmalarında yer aldı ve Türkiye Belediyeler Birliği adına öneriler hazırladı. 64 ve 65. Hükümetler tarafından yürütülen belediyelerin sorunları ve öneriler çalışmasında aktif rol aldı ve Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri düzeyinde sunumlar yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Uyum Komisyonu (Yerel Yönetimler) çalışmalarında görev aldı.

“İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Sistemi”, “İl Özel İdaresi Mevzuatı”, “Belediye Bütçeleri Nasıl İzlenir?”, “Belediyenin Organları Meclis, Encümen ve Başkan”, “Belediye Teşkilatı ve Personel İstihdamı”, “Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler” ve “Belediyelerin Genel Bütçe Payları: Analiz-Sorunlar-Öneriler” isimli yedi kitabı ve çeşitli dergilerde yönetim ve yerel yönetimler üzerine çok sayıda makale yayımladı. Ayrıca kurum ve kuruluşların düzenlediği ulusal düzeyde çok sayıda eğitim seminerlerine çağrılı konuşmacı olarak katıldı.

Hayrettin Güngör, Türkiye Belediyeler Birliğinin üye olduğu veya proje yürüttüğü uluslararası yerel yönetim örgütleri ve ülkelerin yurtdışında yapılan çok sayıda çalışma ve toplantılarına katıldı.

HAYRETTİN GÜNGÖR HANGİ PARTİDEN?

Hayrettin Güngör, 24 Haziran Genel Seçimlerinde AKP'den 'Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı oldu ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 'Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildi. 18 Haziran 2019'da 'Tarihi Kentler Birliği Başkanı' seçildi.

ÖZEL YAŞAMI

Hayrettin Güngör, evli ve üç çocuk babasıdır.















