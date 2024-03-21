Elektrik aboneliği güvence bedeli nedir? Elektrik aboneliği güvence bedeli ne kadar?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli tahsil edilmeyeceğini bildirdi. Peki, Elektrik aboneliği güvence bedeli nedir? Elektrik aboneliği güvence bedeli ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:08
Elektrik aboneliği güvence bedeli nedir? Elektrik aboneliği güvence bedeli ne kadar?
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK)yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi, taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyecek. Peki, Elektrik aboneliği güvence bedeli nedir? Elektrik aboneliği güvence bedeli ne kadar?

GÜVENCE BEDELİ NEDİR?

Elektrik aboneliği yaptırırken; görevli tedarik şirketi tarafından elektrik kullanıcısından tahsil edilen ve abonelik sona erdiğinde güncel tutar üzerinden hesaplanarak borçların ödenmesi veya mahsup edilmesi sonrası iade edilen teminata güvence bedeli denir.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 30. maddesi kapsamında ön ödemeli sayaç tesis eden tüketicilerden ve özel nitelikli kamu kurumları haricinde tüm tüketicilerden Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 25. maddesi gereği güvence bedeli alınmaktadır.

GÜVENCE BEDELİ NE KADAR?

Güvence bedeli, hane elektrik tüketimine göre 681 lira ile 1634 lira arasında değişiyor.


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