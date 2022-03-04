Elektrik kesintilerinin ardından Isparta'da 3 görevden alma daha

04 Mart 2022 Cuma, 21:08

Isparta'yı bir ay ara ile etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen arızaların ardından Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Yönetim Kurulu, üst düzey kademede değişikliğe gitti.

AEDAŞ Genel Müdürü, Sistem İşletme Direktörü ve Isparta İl Müdürü, 4 Mart 2022 tarihi itibarıyla görevlerinden alındı.

AEDAŞ Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Isparta'da 400'ü aşkın saha personeli, 100'ü aşkın araç ve iş makinesiyle bölgenin her noktasının enerjilendirilmesi için var gücü ile çalışıldığına dikkat çekilerek, “Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında yarattığı hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta'da benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz” denildi.