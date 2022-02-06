Ispartalı yurttaştan elektrik kesintisine tepki: 'Beceriksiz insanların yönetiminde olmak gücümüze gidiyor'

06 Şubat 2022 Pazar, 11:38

Ahmet Akın, günlerdir elektrik kesintisi yaşanan Isparta’da yurttaşlarla bir araya geldi. Akın, mum ışığında oturan bir ailenin evine konuk oldu. Ispartalı vatandaş, “Bugün 72 saat bitti, dördüncü güne girdik, Isparta’da elektrik yok” diye konuştu.

Ahmet Akın’ın “500 bin nüfuslu şehirde böyle bir şey daha önce yaşandı mı?” diye sorması üzerine Ispartalı yurttaş, şunları söyledi:

“Bu görülmüş bir şey değil. İnsanın zoruna giden şu: Böyle liyakatsiz, böyle beceriksiz insanların yönetiminde olmak hakikatten gücümüze gidiyor. Gerekli önlemler alınsa bu rezalet yaşanmazdı. Kar yağacağını meteoroloji biliyor, günlerdir söylüyor. Tedbirini alacaksın. 'Elektrik kesilirse vatandaşı nasıl zor durumdan kurtarırım' diye düşünülmesi lazım. Ama maalesef bunlarda bu yok. Her şey günlük, dakikalık, saatlik tedbirlerle, vaatlerle…”

"ENERJİ POLİTİKASI ŞİRKETLERE TESLİM EDİLMİŞ"

Ahmet Akın, daha sonra kesintinin yaşandığı ve günlerdir karanlıkta kalan Isparta merkezdeki Fatih mahallesine gitti. Karanlıkta kalan ve soğukta uyumaya çalışan vatandaşların sorunlarını aktaran Akın, “Buraya bakan gelmiş, bakmış gitmiş. Dağıtım şirketlerine teslim edilmiş bir enerji politikası var. 10 yıldır, 15 yıldır yapılmayan yatırımlar nedeniyle bu durumdayız” dedi.

"ENERJİ TEMEL BİR İNSAN HAKKIDIR"

2013 yılında yapılan özelleştirmeden sonra elektriğin ucuz ve kaliteli olacağı vaadinin tam tersinin yaşandığını vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Enerji, enerjiye ulaşma, elektrik, bunlar insan hakkıdır. Ulaşabilir olmalıdır. Bu ülkeyi getirdikleri nokta; Isparta, burası 500 bin nüfusun üzerinde nüfus. Vatandaşımızı karanlığa mahkum ettiler. Getirdikleri noktada elektriğimiz hem ödenebilir hem de ulaşılabilir olmaktan çıkmış durumda. Ülkeyi bu hale getiren AKP iktidarı bunu bilmedi. Getirdikleri noktada vatandaşlarımız artık evlerinde birbirlerine sarılarak uyuyor. Bu devirde bu reva mıdır? Dağıtım şirketleri 6-7 kat kazançla, zamla vatandaşlarımızı soğuğa mahkum ettiler. Bir taraftan da çıkıyorlar, ‘Biz sizi biliriz’ diyorlar. Mumları, gaz lambalarını yaşıyor vatandaş. 21 yüzyıldayız; ayıptır, yazıktır"