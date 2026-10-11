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Elektrik panosuna çarpan motosiklet devrildi: Genç sürücü kurtarılamadı

Elektrik panosuna çarpan motosiklet devrildi: Genç sürücü kurtarılamadı

11.10.2026 09:35:00
Güncellenme:
DHA
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Elektrik panosuna çarpan motosiklet devrildi: Genç sürücü kurtarılamadı

Bursa’da kaldırıma ve elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü Kağan Gergil (26), hayatını kaybetti.

Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde saat 01.30 sıralarında, Kağan Gergil'in kontrolünü yitirdiği motosiklet, kaldırıma çarptı.

Metrelerce savrulan motosiklet, yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak devrildi. Motosikletin altında kalan Gergil’i görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gergil’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gergil’in cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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