Mersin merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uluslararası uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin deşifre edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen 6 aylık planlı çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yapan suç şebekesi deşifre edildi.
Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
17 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 17'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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