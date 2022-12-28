Mersin merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 10:50
Mersin merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Abone Ol google-news

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uluslararası uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin deşifre edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen 6 aylık planlı çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yapan suç şebekesi deşifre edildi.

Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 17'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Mersin uyuşturucu uyuşturucu ticareti uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler