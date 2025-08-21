Eleştirilerin odağı olmuştu... Bakan Göktaş'ın lüks makam aracı sefası kısa sürdü!

Son günlerde lüks makam aracı ile gündeme gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOGG'a geri döndü.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bakan Göktaş, 2024 yılının Aralık ayında yapılan bütçe görüşmeleri için Meclis'e 'yerli ve milli' olarak adlandırılan TOGG marka makam aracı ile gelmişti.

Ancak Göktaş'ın, 14 Ağustos'taki Karabük gezisinde, masaj koltuk özellikli 32 milyon 600 bin liralık Mercedes AMG-S 63 serisi araca bindiği görülmüştü. Göktaş, lüks makam aracı nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşirken; bakanlıktan konuya dair açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, hangi programda hangi aracın kullanılacağının profesyonel ekipler tarafından seçildiği belirtilmişti.

TOGG'A GERİ DÖNDÜ!

Sözcü'nün aktardığı habere göre; Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın, dün süreç komisyonuna katılmak için TBMM'ye kırmızı renkli TOGG makam aracı ile katıldığı görüldü.