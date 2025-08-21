Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eleştirilerin odağı olmuştu... Bakan Göktaş'ın lüks makam aracı sefası kısa sürdü!

Eleştirilerin odağı olmuştu... Bakan Göktaş'ın lüks makam aracı sefası kısa sürdü!

21.08.2025 09:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Eleştirilerin odağı olmuştu... Bakan Göktaş'ın lüks makam aracı sefası kısa sürdü!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, 2 milyon 363 bin liralık TOGG makam aracını bırakıp, 32 milyon 600 bin liralık masaj koltuklu Mercedes makam aracına geçiş yapmıştı. Büyük yankı uyandıran olayın ardından Bakan Göktaş, kırmızı renkli TOGG marka makam aracına geri döndü.

Son günlerde lüks makam aracı ile gündeme gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOGG'a geri döndü.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bakan Göktaş, 2024 yılının Aralık ayında yapılan bütçe görüşmeleri için Meclis'e 'yerli ve milli' olarak adlandırılan TOGG marka makam aracı ile gelmişti.

Ancak Göktaş'ın, 14 Ağustos'taki Karabük gezisinde, masaj koltuk özellikli 32 milyon 600 bin liralık Mercedes AMG-S 63 serisi araca bindiği görülmüştü. Göktaş, lüks makam aracı nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşirken; bakanlıktan konuya dair açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, hangi programda hangi aracın kullanılacağının profesyonel ekipler tarafından seçildiği belirtilmişti.

TOGG'A GERİ DÖNDÜ!

Sözcü'nün aktardığı habere göre; Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın, dün süreç komisyonuna katılmak için TBMM'ye kırmızı renkli TOGG makam aracı ile katıldığı görüldü.

İlgili Konular: #araç #TOGG #Bakan #Mahinur Özdemir Göktaş

İlgili Haberler

CHP'li Mahmut Tanal'dan, Bakan Göktaş'a 'boykot' yanıtı: 'Hem Belçika hem Türkiye vatandaşısınız...'
CHP'li Mahmut Tanal'dan, Bakan Göktaş'a 'boykot' yanıtı: 'Hem Belçika hem Türkiye vatandaşısınız...' CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 'boykot' yapacak yurttaşları ve boykot çağrını hedef alan Aile Bakanı Mahinur Göktaş'a, “Yerli ve millilik dersi veren bakana bakın! Çifte vatandaşlıkla koltuk kapıp, sonra halkı millilikle sınav ediyorsunuz" yanıtını verdi.
Aile Bakanı Göktaş 'ciddi bir tehlike' dedi: 'Artık sınırsız özgürlüğün yüceltildiği bir çağda yaşıyoruz'
Aile Bakanı Göktaş 'ciddi bir tehlike' dedi: 'Artık sınırsız özgürlüğün yüceltildiği bir çağda yaşıyoruz' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Doğurganlık hızı, nüfusu yenileme seviyesinin altına düşerek, Türkiye tarihinin en düşük seviyesi olan 1,48'e geriledi. Bu gidişata 'dur' demek, aileyi ve dinamik nüfus yapısını korumak ise artık hepimiz için bir mecburiyettir" dedi.
Dikkat çeken 'Ankara' kulisi: Bakan Göktaş, Erdoğan'dan haftalarca randevu alamadı
Dikkat çeken 'Ankara' kulisi: Bakan Göktaş, Erdoğan'dan haftalarca randevu alamadı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu istediği ancak haftalarca randevu alamadığı öne sürüldü.