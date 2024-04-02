Emekçi kentlerine CHP damga vurdu

CHP seçimde emekçi kentlerinde büyük başarı elde etti. “Emeğin başkenti” olarak nitelendirilen, madencilerin kenti Zonguldak’ı AKP’nin elinden aldı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00
Emekçi kentlerine CHP damga vurdu
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Bu seçimde Kozlu ve merkez ilçesi de CHP’ye geçti. Kilimli yine AKP’de kaldı. Daha önce CHP’de olan Devrek AKP’ye geçti. İYİ Parti’de olan Gökçebey’de ise seçimi CHP kazandı. Madenlerin bulunduğu Bartın’da CHP kazandı. 

2019’da sadece Amasra CHP’deydi. Bu seçimde Ulus dışındaki bütün ilçeleri CHP aldı. 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma’da seçimi yıllar sonra ezici bir farkla CHP aldı. Muğla’nın madenci ilçesi Yatağan da yıllar sonra CHP’ye geçti. Karaman’da 18 işçinin yaşamını yitirdiği Ermenek ilçesinde, seçimleri büyük farkla CHP kazandı. 

Kahramanmaraş’ın madenci kenti Elbistan, bakır madenlerinin bulunduğu Artvin Murgul’da ve altın madeninin bulunduğu Bergama’da seçimi CHP kazandı. Madene karşı direnişle gündeme gelen Akbelen İkizköy’de muhtarlığı Akbelen ormanını savunan Nejla Işık alırken ilçe Milas’ta da seçimleri daha önce olduğu gibi yine CHP kazandı.


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