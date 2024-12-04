Emekli çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Vurguncular İstanbul'da yakalandı...

Çorum'da telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp emekli çifti 5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Emekli çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Vurguncular İstanbul'da yakalandı...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 15:04

M.Y. (64) ve eşi N.Y'nin (67), telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından yaklaşık 5 milyon lira dolandırıldıkları yönündeki ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

EVLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler E.K. (34) ve Ö.Ü. (23) takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından E.K. ve Ö.Ü'nün İstanbul'daki evlerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden Ö.Ü. evinde, E.K. ise kaldığı rezidanstan yan daireye kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul'dan Çorum Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


Etiketler: #çorum

İlgili Haberler

Evde yaktığı sobadan sızdı... Çorum'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Tedaviye alındı

Evde yaktığı sobadan sızdı... Çorum'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Tedaviye alındı
Çorum'da 5 araçlık zincirleme kaza: Yol trafiğe kapandı

Çorum'da 5 araçlık zincirleme kaza: Yol trafiğe kapandı
Çorum'da iş yerinde 'alacak meselesi' kavgası: 1 kişi bıçaklandı!

Çorum'da iş yerinde 'alacak meselesi' kavgası: 1 kişi bıçaklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler