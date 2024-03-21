Emekli polise TIR çarptı, hayatını kaybetti
İzmir'in Tire ilçesinde arıza yapan taksiden inen emekli trafik polisi Çetin Yağcı, TIR'ın çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Tire- Torbalı kara yolu, Işıklı köyü yakınlarında Çetin Yağcı'nın kullandığı taksi, arıza yaptı. Yaklaşık 1,5 yıl önce Tire Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra taksicilik yapmaya başlayan Yağcı, taksiyi yol kenarına park edip, indi. Evli ve 2 çocuk babası Yağcı'ya Gürsel K.'nin kullandığı TIR çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle, Çetin Yağcı altında kaldığı TIR'la yaklaşık 10 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü Gürsel K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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