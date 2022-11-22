Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: 'Türkiye için sınırda risk büyüyor'
Türkiye'nin güney sınırındaki gelişmeleri değerlendiren Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Suriye’nin kuzeyindeki risk Türkiye için büyüyor. Bu bölgede ne yaparsanız yapın risk devam edecek” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyine düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekâtı’nın ardından, önceki gün akşam saatlerinde Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında konuşlu Polis Özel Harekât yerleşkesine Tel Rıfat bölgesinden PKK/PYD terör örgütü tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Dün de Kilis ve Gaziantep’e roket atıldı. Suriye’nin kuzeyinde konuşlu terör örgütü PKK/PYD’ye karşı sınırda güvenlikler artırıldı.
"NE YAPARSANIZ YAPIN..."
Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye gelen saldırıları Cumhuriyet’e değerlendiren Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Suriye’nin kuzeyindeki risk Türkiye için büyüyor. Bu bölgede ne yaparsanız yapın risk devam edecek” dedi. Yavuz şunları kaydetti:
"BASTIRSANIZ DA ÇIKAR"
“Suriye devletini güçlendirip oraların sahibi kılmadan bu geçici yapı riskli olmaya devam edecek. Bastırırsınız, yine çıkar. Çünkü orada PYD, YPG, Özgür Suriye Ordusu, HTŞ gibi bir sürü devlet otoritesi tanımayan grup var. Bu gruplar burada olduğu sürece Türkiye’nin buradaki güvenlik ihtiyacı katbekat artacaktır.”
"İŞBİRLİĞİ YAPILMALI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Sadece hava harekâtıyla sınırlı kalması söz konusu değil” sözlerini de değerlendiren Yavuz, “Bunlar gerçekten sahanın ihtiyaçları olabilir ama ‘palyatif tedbirlerdir’. Stratejik anlamda sonuç doğurmaz” ifadelerini kullandı. Yapılması gerekenin “Suriye devletiyle işbirliği” olduğuna dikkat çeken Yavuz, “Oradaki devleti kuvvetli hale getireceğiz. Uzun süreli bir anlaşma yapacağız. Bu anlaşmada ordumuz orada kalmaya devam edecek. Suriye devleti toparlanıncaya kadar yerleştirebileceğimiz kadar sığınmacıyı ülkesine yerleştireceğiz. Başka çözümü yok, kimse kendini kandırmasın” açıklamasını yaptı.
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