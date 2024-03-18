Emekli yurttaş tabanı delik ayakkabısını göstererek isyan etti
Emekli yurttaş, CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba’ya tabanı delik ayakkabısını göstererek isyan etti.
CHP Malatya Milletvekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, seçim çalışmaları sırasında emekli bir yurttaşla sohbet etti.
Tabanı delik ayakkabasını gösteren emekli yurttaş, “Emeklinin hali... İntibak Yasası ne oldu? Sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler. İkramiyeyi de Kemal Kılıçdaroğlu başlattı... İşte emeklinin hali. Emekten fazla bahsetmedin. Kırk seneden fazladır muhalefete, size oy veriyorum. Ağır sanayide çalıştım. Asgari ücretin üç katı aylık alıyordum. Emekli aylığım, asgari ücrete düştü” dedi.
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