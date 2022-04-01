Emekli yurttaşlardan İzmir'de eylem: Saray'ın tuzu kuru
İzmir’de emekli yurttaşlar, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde “Emeklinin yaşam çilesi” adıyla eylem yaptı. CHP’nin ve demokratik kitle örgütlerinin desteklediği eylemde emekliler, “Saray’ın tuzu kuru, nasıl olsa her şey beleş. Ama emekliler sokakta mendil satıyor” dedi.
Yaşadıkları sorunlarını anlatmak amacıyla İzmir’de sokağa inen emekli yurttaşlar CHP ile birlikte ortak bir eylem düzenledi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde “Emeklinin yaşam çilesi” başlığı ile düzenlenen eyleme çok sayıda partiliyle birlikte demokratik kitle örgütleri de destek verdi.
Eylemde konuşan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yurttaşların yaşadıkları sıkıntıların CHP iktidarı ile son bulacağını söyledi ve “Saray’ın tuzu kuru. Nasıl olsa her şey beleş. Ama emekliler sokakta mendil satıyor” diyerek iktidarı ve AKP’li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.
"REFAHI GETİRECEĞİZ"
Emeklilerin eylemine destek veren CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, iktidarın vatandaşın sorunlarına yabancı kaldığını ifade ederek “Saray’ın tuzu kuru. Nasıl olsa her şey beleş. Emekliler geçinemiyor, sokakta mendil satıyor. Milyonlarca vatandaş kirasını, faturasını ödeyemiyor, pazara gidemiyor, torununa harçlık bile veremiyor. CHP emeklilere zam yapalım dediğinde, AKP iktidarı ‘2500 lira onlara yeter. Kemer sıksınlar, lokmaları küçültsünler’ diyor. CHP iktidarında bu gidişe son vereceğiz. Emekli artık faturasını düşünmeyecek. Emekli artık tatillerde yurtdışında nereyi gezeceğinin planını yapacak. Bu ülkeye refahı getireceğiz” dedi. Emeklilerin yaşadıkları sıkıntılara seçimlerden sonra çözüm getireceklerini duyuran CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ise yaptığı konuşmada, “Kendisine 300 odalı yazlık saray inşa ettirenler, maalesef utanmadan emeklinin bayram ikramiyesine yalnızca 100 lira zammı uygun görüyorlar. Emeklileri yoksulluğa sürükleyen bu iktidara cevabımızı, ilk seçimlerde sandıkta vereceğiz. Söz veriyoruz CHP iktidarında ülkemizin her kesiminin yaşayacağı refah artışından emeklilerimiz de en güzel şekilde faydalanacak. Geliyor gelmekte olan” dedi.
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