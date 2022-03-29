Emekliler, ihtiyaçlarını karşılamak için indirim kuyruklarında
Yurttaş 1 TL indirime ulaşabilmek için saatlerce sıra beklemeyi göze alıyor. Emekli bir yurttaş, “Türkiye’nin hali bu. Gelenlerin hepsi emekli. Ulaşıma para vermiyoruz onun için nerede 1 TL indirim varsa oraya gidiyoruz" dedi.
Ayçiçeği yağı, askıda ekmek ve benzin kuyrukları artık Türkiye gerçeği haline geldi. Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) İzmir Alsancak’taki satış mağazası önünde pirinç ve bulgur gibi ürünlerde indirim olacağını duyan yurttaşlar saatlerce bekleyerek metrelerce kuyruk oluşturdu.
TMO’da mesai başlamadan önce kuyruğa giren emekli bir yurttaş, “Türkiye’nin hali bu. Gelenlerin hepsi emekli. Ulaşıma para vermiyoruz onun için nerede 1 TL indirim varsa oraya gidiyoruz. 3 saattir kuyruktayım. Alacağım bulgur ve pirinç” diyerek kuyruklarda beklemeye alıştıklarını söyledi.
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