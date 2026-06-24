Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler? Emekliye ÖTV'siz araç marka ve modelleri...

Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler? Emekliye ÖTV'siz araç marka ve modelleri...

24.06.2026 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler? Emekliye ÖTV'siz araç marka ve modelleri...

Emekliye ÖTV'siz araç Meclis'ten ne zaman geçeceği son dakika gelişmeler ile kamuoyu tarafından takip ediliyor. Peki, Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler? Emekliye ÖTV'siz araç marka ve modelleri...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yurttaşlar, "Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı?", "Araç limiti ne kadar olacak?", "Kimler yararlanabilecek?" ve "Meclis'ten geçti mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler? Emekliye ÖTV'siz araç marka ve modelleri...

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI?

Emeklilere ÖTV'siz araç verilmesine ilişkin zaman zaman çeşitli yasa teklifleri ve talepler gündeme geliyor. Ancak mevcut durumda emeklilerin tamamını kapsayan ve yürürlüğe giren resmi bir ÖTV muafiyeti düzenlemesi bulunmuyor.

Bu nedenle emeklilerin araç alımlarında diğer vatandaşlardan farklı olarak uygulanan özel bir ÖTV istisnası bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılması halinde detayların Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.

EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Kamuoyunda sık sık gündeme gelen ÖTV indirimi iddialarıyla ilgili şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Emeklilere yönelik araç alımında vergi avantajı sağlanmasına ilişkin talepler bulunsa da yürürlükte olan mevzuatta böyle bir uygulama yer almıyor.

Bu nedenle yurttaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önem taşıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ HANGİ MARKA VE MODELLER KAPSAMA GİREBİLİR?

Türkiye'de ÖTV'siz yapılan araç satışında mevcut düzenlemeler yüzde 40 yerlilik oranı aranıyor. Emeklilere yönelik beklenen ÖTV'siz araç satışında da benzer bir uygulamanın hayat geçirilmesi durumunda alınabilecek otomobil modelleri ise şöyle:

Fiat Egea

Renault Clio 

Renault Megane

Renault Boreal

Renault Duster

Hyundai i10

Hyundai Bayon

Toyota Corolla

Toyota CH-R

Togg T10X

Togg T10F

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:

Emekli statüsünde olmak,

Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,

Satın alınan aracı belirli süre satmamak,

Binek otomobil almak,

Ticari araçların kapsam dışında tutulması.

Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇTAN KİMLER YARARLANACAK?

Kamuoyunda en çok merak edilen konu bu.

Mevcut tekliflere ilişkin bilgiler, düzenlemenin tüm emeklileri kapsamayabileceğini gösteriyor. Özellikle bazı taslaklarda yalnızca Bağ-Kur emeklilerine yönelik hükümler bulunduğu belirtiliyor. SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin kapsamda olup olmayacağı ise yasama sürecinde netleşecek.

İlgili Konular: #araç #Emekli #ÖTV'siz araba

İlgili Haberler

Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? 1999-2008 arası SGK girişliler için kademeli emeklilik çıkacak mı?
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? 1999-2008 arası SGK girişliler için kademeli emeklilik çıkacak mı? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kademeli emeklilik konusu, 2026 yılında da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? 1999-2008 arası SGK girişliler için kademeli emeklilik çıkacak mı?
Almanya'da emeklilik sistemi sil baştan: Ek kesintiler ve köklü reform paketi yolda
Almanya'da emeklilik sistemi sil baştan: Ek kesintiler ve köklü reform paketi yolda Almanya'da açıklanması beklenen emeklilik reform paketi, yaşlanan nüfusa karşı sistemin finansmanını güvence altına almayı hedefliyor. Çalışanların maaşlarından ek kesinti yapılarak bu fonların sermaye piyasalarında değerlendirilmesini öngören düzenleme, erken emekliliğin sınırlandırılmasını ve emeklilik yaşının yaşam süresine endekslenmesini içeriyor. Hükümet, reformu meclisin yaz tatili öncesinde yasalaştırmayı amaçlıyor.
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman belli olacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman belli olacak? Zamlı memur ve emekli maaşı 2026 Temmuz hesaplama tablosu, 5 aylık enflasyon farkı ile netleşmeye başladı. Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman belli olacak?