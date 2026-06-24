Yurttaşlar, "Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı?", "Araç limiti ne kadar olacak?", "Kimler yararlanabilecek?" ve "Meclis'ten geçti mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler? Emekliye ÖTV'siz araç marka ve modelleri...

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI?

Emeklilere ÖTV'siz araç verilmesine ilişkin zaman zaman çeşitli yasa teklifleri ve talepler gündeme geliyor. Ancak mevcut durumda emeklilerin tamamını kapsayan ve yürürlüğe giren resmi bir ÖTV muafiyeti düzenlemesi bulunmuyor.

Bu nedenle emeklilerin araç alımlarında diğer vatandaşlardan farklı olarak uygulanan özel bir ÖTV istisnası bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılması halinde detayların Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.

EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Kamuoyunda sık sık gündeme gelen ÖTV indirimi iddialarıyla ilgili şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Emeklilere yönelik araç alımında vergi avantajı sağlanmasına ilişkin talepler bulunsa da yürürlükte olan mevzuatta böyle bir uygulama yer almıyor.

Bu nedenle yurttaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önem taşıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ HANGİ MARKA VE MODELLER KAPSAMA GİREBİLİR?

Türkiye'de ÖTV'siz yapılan araç satışında mevcut düzenlemeler yüzde 40 yerlilik oranı aranıyor. Emeklilere yönelik beklenen ÖTV'siz araç satışında da benzer bir uygulamanın hayat geçirilmesi durumunda alınabilecek otomobil modelleri ise şöyle:

Fiat Egea

Renault Clio

Renault Megane

Renault Boreal

Renault Duster

Hyundai i10

Hyundai Bayon

Toyota Corolla

Toyota CH-R

Togg T10X

Togg T10F

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:

Emekli statüsünde olmak,

Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,

Satın alınan aracı belirli süre satmamak,

Binek otomobil almak,

Ticari araçların kapsam dışında tutulması.

Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇTAN KİMLER YARARLANACAK?

Kamuoyunda en çok merak edilen konu bu.

Mevcut tekliflere ilişkin bilgiler, düzenlemenin tüm emeklileri kapsamayabileceğini gösteriyor. Özellikle bazı taslaklarda yalnızca Bağ-Kur emeklilerine yönelik hükümler bulunduğu belirtiliyor. SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin kapsamda olup olmayacağı ise yasama sürecinde netleşecek.