'Emeklilik' iddiasıyla gündemde... Jandarma Genel Komutanı Çetin'den Erdoğan'a: ‘Başkomutanım, Türkiye Yüzyılı’nda…’

Yayınlanma: 15.08.2024 - 22:40

Güncelleme: 15.08.2024 - 22:40

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında “Kendini devletten üstün görenin gözünün yaşına bakmayız. Mafyaymış, çeteymiş, şehir eşkıyasıymış, bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Türk Kürt Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın törende bulunduğu sırada 65 yaşına girdiği için yaş haddinden emekli edilmesi beklenen ama göreve devam etmek istediği iddia edilen Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de söz aldı.

ARİF ÇETİN'DEN ERDOĞAN’A: ‘TÜRKİYE YÜZYILI’NDA…’

Çetin konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı devletlerinizin buyurdukları gibi, biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Başkomutanım, Türkiye Yüzyılı’nda biz de aziz şehitlerimizin yolunda bayrağa sarılmaya hazırız” ifadelerini kullandı.