Emine Erdoğan'dan tasarruf için mango önerisi: CHP'li Tanal'dan tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın mutfakta tasarruf için "Mangoyu kurutup saklayın" önerisine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan tepki geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın mutfakta tasarruf için "Mangoyu kurutup saklayın" önerisine tepki gösterildi.
Bir dergi için röportaj veren Emine Erdoğan, mutfakta tasarruf için "Mangoyu kurutup saklanması" önerisinde bulundu.
Erdoğan’ın önerisine çeşitli yorumlar yapılırken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’dan tepki geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tanal, "60 yaşındayım. Mango nasıl bir yiyecektir? Nasıl yenilir? Bugüne kadar daha yemedim. Milletin yüzde 99 mango yediğini ve bildiğini sanmıyorum. Günaydın Türkiye’m, mangoyu merak ediyorum, ya siz? Saray böyle bir şey! Öğrenciler barınacak yurt bulamıyor, birileri mango kurutmayı öneriyor” ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
60 yaşındayım.— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) October 3, 2021
Mango nasıl bir yiyecektir.
Nasıl yenilir.
Bugüne kadar daha yemedim.
Milletin %99. Mango yediğini ve bildiğini sanmıyorum.
Günaydın Türkiyem
Mangoyu merak ediyorum ya siz!
Saray böyle bir şey!
Öğrenciler barınacak yurt bulamıyor
Birileri mango kurutmayı öneriyor https://t.co/jCGGdYjFEB
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