Emine Erdoğan'dan tasarruf için mango önerisi: CHP'li Tanal'dan tepki

03 Ekim 2021 Pazar, 12:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın mutfakta tasarruf için "Mangoyu kurutup saklayın" önerisine tepki gösterildi.

Bir dergi için röportaj veren Emine Erdoğan, mutfakta tasarruf için "Mangoyu kurutup saklanması" önerisinde bulundu.

Erdoğan’ın önerisine çeşitli yorumlar yapılırken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’dan tepki geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tanal, "60 yaşındayım. Mango nasıl bir yiyecektir? Nasıl yenilir? Bugüne kadar daha yemedim. Milletin yüzde 99 mango yediğini ve bildiğini sanmıyorum. Günaydın Türkiye’m, mangoyu merak ediyorum, ya siz? Saray böyle bir şey! Öğrenciler barınacak yurt bulamıyor, birileri mango kurutmayı öneriyor” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: