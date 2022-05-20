Emirdağ yaylalarında teraslama çalışması yaşamı tehdit ediyor

20 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Afyonkarahisar’da yurttaş, mera arazilerine yapılmak istenen maden arama faaliyetlerine tepkiliyken sorunlara bir yenisi daha eklendi. Dava sürecinin devam ettiği arazide iddiaya göre Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü’nce teraslama ve ormanlaştırma çalışmaları başladı. Cumhuriyet’e konuşan Emirdağ Yaylaları Doğa Platformu Sözcüsü Nurettin Yılmaz, teraslama işleminin hiçbir önlem alınmadan yapıldığını söyledi. Yılmaz, bu nedenle yurttaşın da hayvanların da çevrenin de olumsuz etkilendiğini belirtti.

"BURASI YOK OLACAK"

Çalışmalar sırasında dağlardan düşen kayaların yılkı atlarına zarar verdiğini söyleyen Yılmaz, “Bu bölgede yaşayan en az 200 yılkı atı bulunuyor. Çalışma sırasında düşen kayalar bir tane atı öldürdü. Hayvanın kırılmamış kemiği kalmamış. Bu hayvanlar buranın asıl sahibi. Kanunlarına göre yılkı atları sokak hayvanı bile sayılmıyor, koruma altında değiller” dedi. Ayrıca bölgede küçükbaş hayvan ağılları ve yayla evleri olduğunu da dile getiren Yılmaz, “Bölgedeki yurttaş ve hayvanlar mağdur olacak. Sadece çevre köylerden 50 bin damızlık koyun var. Bu devlet şu anda ne yaptığını biliyor mu?” ifadelerini kullandı. Ormanlaştırma çalışmalarının maden yapılması planlanan arazinin içerisinde olduğunu belirten Yılmaz, “Eğer şirket bu davayı kazanırsa orman idaresinin orada yaptığı ağaçlandırma hikâye olacak. ‘Biz burayı ağaçlandırırsak madenci gelmez’ diyorlar. Maden Yasası’na Orman Yasası direnemiyor. Kazanırlarsa burası yok olacak. Kazdağları şu an ne haldeyse burayı da öyle perişan edecekler” diye konuştu.

BİLİRKİŞİ ATANDI

Kanadalı şirket Eldorado ve Kanada merkezli TÜPRAG’ın maden arama ve sondaj faaliyeti mahkeme tarafından durduruldu. Şirket, Konya İstinaf Mahkemesi’ne gitti ve mahkeme, “Maden meraya çok zarar vermez” diyerek yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Ancak aynı mahkeme yeraltı sularına, çevre ve ormana nasıl zarar vereceğiyle ilgili ayrıntılı bir inceleme yapılmadığından bölgeye bilirkişi heyeti atadı.