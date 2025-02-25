Emniyet harekete geçti... İstanbul'da 'sahte para' operasyonu: 8 tutuklama
İstanbul'da parada sahtecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 zanlıdan 8'i tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "parada sahtecilik" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada döviz ve Türk lirası cinsinden para ile ruhsatsız silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
8 TUTUKLAMA
Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 3 adli kontrol kararıyla olmak üzere 15 şüpheli serbest bırakıldı.
Etiketler: #sahte #sahtecilik
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!
- AKP’li isim ‘ucuz ve kalitesiz’ dedi, hedef gösterdi!
- Yeşim Salkım'dan Sinan Akçıl'a: Oğlum seni tanırım...
- Dikkat çeken ‘Öcalan’ ayrıntısı!
- CHP'li belediyeye 'konser' operasyonu
- 'Sahte diploma' iddiasına belgeli yanıt!
- 'Bu kısmı sevindirici...'
- ‘En az Erdoğan kadar siz de sorumlusunuz’
- Dünyaca ünlü koy imara açıldı!