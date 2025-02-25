Emniyet harekete geçti... İstanbul'da 'sahte para' operasyonu: 8 tutuklama

İstanbul'da parada sahtecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Emniyet harekete geçti... İstanbul'da 'sahte para' operasyonu: 8 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 15:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "parada sahtecilik" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada döviz ve Türk lirası cinsinden para ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

8 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 3 adli kontrol kararıyla olmak üzere 15 şüpheli serbest bırakıldı.

 


Etiketler: #sahte #sahtecilik

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