Emniyet’e Gaffar Okkan’ın balmumu heykeli konuldu
21 yıl önce Diyarbakır'da silahlı saldırıda beş koruma polisiyle birlikte şehit düşen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın balmumu heykeli yapıldı. Heykel, İl Emniyet Müdürlüğü girişine konuldu.
Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü içinde oluşturulan ‘Şehitler Köşesi’ ve Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın balmumu heykeli için açılış töreni düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Aşkın’ın ev sahipliğini yaptığı açılışa Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, İl Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın öz geçmişi okunup balmumu heykelin üzerindeki Türk bayrağı kaldırılıp, izlenime açıldı.
Video Haberler
- Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
- Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
- Ünlü doktoru öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı
- Doktor doktor gezdi, tanı konulamadı
- Büyük orman vurgunu ortaya çıktı
- Amblem hırsızları böyle yakalandı
- Savcı, hakim ve avukatı taşıyan araç şarampole devrildi
- Dünyaca ünlü meydanda büyük panik
- Köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı
- İstanbul'da korkutan yangın!
En Çok Okunan Haberler
- Kurduğu çiftlikte hayatını terk edilmiş hayvanlara adadı
- Gazeteci Nurettin Kurt hayatını kaybetti
- Uber’den taksi şoförlerine akaryakıt desteği
- Kitaba uyuşturucu gizleyip satan sanığın cezası netleşti
- Alerjisi olanlar dikkat: Yüksek uyarı seviyesi
- Sarıgül'den 'emekli ikramiyeleri artırılsın' önerisi
- TKBB ile IIFM arasında mutabakat anlaşması
- HDP ilçe binasına polis baskını
- Emniyet’e Gaffar Okkan’ın balmumu heykeli konuldu
- Taksimetreyi suçladı