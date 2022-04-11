Emniyet’e Gaffar Okkan’ın balmumu heykeli konuldu

11 Nisan 2022 Pazartesi, 13:41

Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü içinde oluşturulan ‘Şehitler Köşesi’ ve Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın balmumu heykeli için açılış töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Aşkın’ın ev sahipliğini yaptığı açılışa Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, İl Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın öz geçmişi okunup balmumu heykelin üzerindeki Türk bayrağı kaldırılıp, izlenime açıldı.