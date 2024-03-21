Lise bahçesinde 'kız arkadaşıma baktın' kavgası: 3 yaralı

Karabük’te bir lisenin bahçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:02
Lise bahçesinde 'kız arkadaşıma baktın' kavgası: 3 yaralı
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Olay, Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Y.S.Ö. (18) isimli öğrenci, kız arkadaşına baktığı iddiasıyla B.K. ile tartışmaya başladı.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S.Ö yanında bulunan bıçakla B.K. ve kavgayı ayırmaya çalışan R.A.S.’yi yaraladı. Şüpheli kesici aleti olay yerinde bırakıp kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından R.A.S ve B.K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarla olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalarken, kavga sırasında düşerek elinden yaralanan Y.S.Ö.’yü Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Y.S.Ö. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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