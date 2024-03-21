'Tezgah yeri' kavgasında bıçaklanan seyyar satıcı öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pazarcı Mustafa Yılmaz (34) 'tezgah yeri' nedeniyle tartıştığı seyyar satıcı İdris Işıkçı'yı (25) bıçaklayarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:47
'Tezgah yeri' kavgasında bıçaklanan seyyar satıcı öldü
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Olay, dün Pamukkale Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcı İdris Işıkçı pazar yerinde sebze meyve satan Mustafa Yılmaz'ın yerinde çilek satmak istedi.

Işıkçı ile Yılmaz arasında 'tezgah yeri' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yılmaz, Işıkçı'yı karnından 3 kez bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Işıkçı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Yılmaz'ı gözaltına aldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Işıkçı bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 


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