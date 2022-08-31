Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşında? Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğünü ne zaman? Atiksoy'un oynadığı diziler...

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:19

Şubat ayında Berk Oktay ile nişanlanan Yıldız Çağrı Atiksoy'un dün gece 30 Ağustos'ta kına gecesi gerçekleşti. İşte, evliliğe hazırlanan güzel oyuncunun hayatına dair merak edilenler...

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İzmir Karşıyaka doğumlu olan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 yılında dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İzmir Ege Sanat Merkezi'nde ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Atiksoy, ilk oyunculuk tecrübesini 2004 yılında ekrana gelen Büyük Buluşma adlı dizi ile yaşadı.

2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Daha sonra Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Bu diziden sonra Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Ayrıca TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise, Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı dizide 46. bölüm itibariyla Malhun Hatun karakterini canlandırmaktadır.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?

Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile iki yıllık beraberliğini evlilikle taçlandıracak. Düğün için hazırlıklara devam eden Oktay ile Atiksoy, geçen haftalarda "Kısmetse Eylül ayında Polonezköy'de evleniyoruz" açıklamasını yapmışlardı. Çift,10 Eylül'de nikah masasına oturacak.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY YER ALDIĞI İŞLER