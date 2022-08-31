Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşında? Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğünü ne zaman? Atiksoy'un oynadığı diziler...
Dün akşam kına gecesi yapan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşında? Yıldız Çağrı Atiksoy kiminle evleniyor? Atiksoy'un oynadığı diziler...
Şubat ayında Berk Oktay ile nişanlanan Yıldız Çağrı Atiksoy'un dün gece 30 Ağustos'ta kına gecesi gerçekleşti. İşte, evliliğe hazırlanan güzel oyuncunun hayatına dair merak edilenler...
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İzmir Karşıyaka doğumlu olan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 yılında dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İzmir Ege Sanat Merkezi'nde ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Atiksoy, ilk oyunculuk tecrübesini 2004 yılında ekrana gelen Büyük Buluşma adlı dizi ile yaşadı.
2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Daha sonra Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Bu diziden sonra Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Ayrıca TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise, Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı dizide 46. bölüm itibariyla Malhun Hatun karakterini canlandırmaktadır.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?
Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile iki yıllık beraberliğini evlilikle taçlandıracak. Düğün için hazırlıklara devam eden Oktay ile Atiksoy, geçen haftalarda "Kısmetse Eylül ayında Polonezköy'de evleniyoruz" açıklamasını yapmışlardı. Çift,10 Eylül'de nikah masasına oturacak.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY YER ALDIĞI İŞLER
- Kuruluş Osman
- Şampiyon
- Savaşçı
- Evli ve Öfkeli
- Yedi Güzel Adam
- Görüş Günü Kadınları
- Öyle Bir Geçer Zaman ki
- Bahar Dalları
- Kayıp Prenses
- Gazi
- Yersiz Yurtsuz
- Ah İstanbul Yağmurdan Sonra
- Aşk Oyunu
- Büyük Buluşma
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Saray'da istifa depremi
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- Görüştüğünü kabul etti
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'
- ‘Yurttaşların güvenliği için’