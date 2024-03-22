En az 500 yıllık zeytin ağaçlarını kestiler... Bedeli sadece 30 bin TL!

Bodrum'da her biri 500-1000 yıllık tarihe sahip zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine, sadece 30 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

AA/DHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:14
En az 500 yıllık zeytin ağaçlarını kestiler... Bedeli sadece 30 bin TL!
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'nde tarla içerisindeki her biri 500-1000 yıllık olduğu değerlendirilen yetişkin zeytin ağaçlarının mülk sahipleri tarafından kesildiği ihbarını alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Tarlada yapılan incelemede 34 zeytin ağacından 30'unun kesildiği belirlendi.

Ağaçları kesen tarla sahibine 30 bin 150 lira idari para cezası uygulanırken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na da zeytin ağacı kesimiyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.


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