En fazla 'boşanan' iller belli oldu
Türkiye'nin nüfus artışı ile ilgili endişeler gündemdeyken, son yapılan adrese dayalı nüfus sayımı boşanma oranlarına dair dikkat çekici veriler sundu.
Türkiye genelinde boşanmış bireylerin sayısı 2024'te yüzde 5 oranında artarken, evlenmiş bireylerin sayısı ise yalnızca binde 0.47 oranında yükseldi. İllere bakıldığında, boşanma oranının en fazla arttığı yerler doğu illeri olarak öne çıkıyor.
Son yapılan adrese dayalı nüfus sayımı, özellikle evlenme ve boşanma oranları hakkında önemli veriler sundu. Türkiye'nin yaşlanan nüfusu ve nüfus artış hızındaki düşüş, istatistiklerle net bir şekilde ortaya konmuş durumda.
EN ÇOK 'BOŞANAN' İL BELLİ OLDU
Bu bağlamda, boşanma ve evlilik oranları da önemli göstergeler arasında yer alıyor. 2024 verilerine göre, Türkiye genelinde boşanmış kişi sayısındaki artış yüzde 5 oldu.
Bu artışın en fazla görüldüğü iller arasında Bitlis, yüzde 18’lik bir artışla zirvede yer alıyor. Bitlis’i, yüzde 17’lik artışla Kilis, yüzde 11 artışla ise Van, Bayburt ve Batman takip ediyor.
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