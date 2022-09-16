En güçlü aday olarak konuşulan Nihat Bulut kimdir? Hangi görevlerde bulundu?

16 Eylül 2022 Cuma, 14:32

Emlak Katılım Bankası’nın Genel Müdürü Nevzat Bayraktar kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı iddia edildi. Öte yandan bankanın resmi internet sayfasından Nevzat Bayraktar'ın adı kaldırıldı.

En güçlü genel müdür adayının ise 2020'den bu yana emlak katılım krediler genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Bulut olduğu iddia edildi. İşte, yeni aday Nihat Bulut'a dair önemli noktalar...

NİHAT BULUT KİMDİR?



Nihat Bulut, 1996 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası Proje ve Pazarlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006-2013 yılları arasında sırasıyla Kurumsal Bankacılık Müdürlüğü’nde ve Ticari Krediler Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Nihat Bulut, 2013 – 2017 yılları arasında ise farklı operasyon birimlerinde Müdürlük görevini üstlenmiştir.

2017 yılı Şubat ayından itibaren Kurumsal Krediler Müdürlüğü’nde Müdür unvanıyla kariyerine devam etti. 02.03.2020 tarihi itibarıyla Emlak Katılım Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.