Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar son durumu paylaştı: 'Tehlike devam ediyor'

Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:35

Güncelleme: 15.02.2024 - 12:35

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'te maden faciasına ilişkin son durumu paylaştı. Bayraktar, bölgedeki çökme sonrasında bölgedeki toprağın tamamının kaldırılması için en az 400 bin kamyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bayraktar şunları söyledi:

"En az 400 bin kamyona ihtiyaç var. Bizim özellikle işçi kardeşlerimizin olduğunu tahmiin ettiğimiz yerlerde arama yapıyoruz. Bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor. En kısa sürede işçilerimize ulaşmayı ümit ediyoruz.

Elimizdeki tüm teknik imkanları kullanmaya çalışıyoruz.

İşin hukuki boyutuyla ilgili müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Kimlerin sorumluluğu varsa yargı önüne çıkması için çalışacağız.

Buradaki şirketin yönetim düzeyi içerisinde bir zaafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz.

Bu tesisin izinleri ile alakalıı süreçlerde herhangi bri sıkıntı yok. Ama uygulama noktasında ilgili bakanlıklar soruşturmayı yürütüyor. Hiçbir şeyin üstünün örtülmeyeceğini söyleyebiliriz."

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