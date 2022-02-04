20 metrekarelik ofisten 15 şubeye

04 Şubat 2022 Cuma, 05:51

1990 yılında İzmir Şirinyer’de 20 metrekarelik Mesut Emlak çatısı altında başladığı yolculuğa 15 şubeyle devam eden Gu¨leroğlu, Kıbrıs ile Selanik’e kadar ulaşan macerasında rotasını şimdi Ukrayna ve Moskova pazarına çevirdi. Emlak sektöru¨ne 2010 yılında giriş yapan Binax Gayrimenkul, uluslararası pazarda bu¨yu¨me kararı aldı.

Mesut Gu¨leroğlu, “Emlakçılığın hem şeklini değiştirdik, hem de biçim kazandırdık. 1990’lı yıllarda bir masa, bir kasa ve bir telefonla bu işler yapılırken, artık piyasada dışarıdaki bu¨yu¨k oyuncuların Tu¨rkiye’ye geldiğini gördu¨k. Bir ofis olarak açtığımız Binax bu¨yu¨meye başladı. Binax, şu anda 15 ofisle bu¨yu¨meye devam ediyor. Kıbrıs ve Selanik’te de ofislerimiz var. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası, Bursa, Ankara, Antalya, Adana gibi iller başta olmak u¨zere tu¨m Tu¨rkiye’ye bayilikler vereceğiz. Hem bilinçli hem de kontrollu¨ bu¨yu¨yerek markanın bilinirliğini desteklemek istiyoruz” diyerek gelecek hedeflerini açıkladı.