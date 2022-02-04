20 metrekarelik ofisten 15 şubeye
Binax Türkiye Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, 32 yıllık kariyerine sığdırdığı başarılar ile sektörde adından söz ettirmeyi başardı.
1990 yılında İzmir Şirinyer’de 20 metrekarelik Mesut Emlak çatısı altında başladığı yolculuğa 15 şubeyle devam eden Gu¨leroğlu, Kıbrıs ile Selanik’e kadar ulaşan macerasında rotasını şimdi Ukrayna ve Moskova pazarına çevirdi. Emlak sektöru¨ne 2010 yılında giriş yapan Binax Gayrimenkul, uluslararası pazarda bu¨yu¨me kararı aldı.
Mesut Gu¨leroğlu, “Emlakçılığın hem şeklini değiştirdik, hem de biçim kazandırdık. 1990’lı yıllarda bir masa, bir kasa ve bir telefonla bu işler yapılırken, artık piyasada dışarıdaki bu¨yu¨k oyuncuların Tu¨rkiye’ye geldiğini gördu¨k. Bir ofis olarak açtığımız Binax bu¨yu¨meye başladı. Binax, şu anda 15 ofisle bu¨yu¨meye devam ediyor. Kıbrıs ve Selanik’te de ofislerimiz var. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası, Bursa, Ankara, Antalya, Adana gibi iller başta olmak u¨zere tu¨m Tu¨rkiye’ye bayilikler vereceğiz. Hem bilinçli hem de kontrollu¨ bu¨yu¨yerek markanın bilinirliğini desteklemek istiyoruz” diyerek gelecek hedeflerini açıkladı.
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