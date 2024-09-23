Engelli çobanı öldüresiye döven kız kardeşler tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde engelli çobanı öldüresiye döven ve bu anları görüntüleyen kız kardeşler tutuklandı.
Andırın ilçesine bağlı Çokak köyü kırsalında hayvan otlatan engelli çoban Nail Yener, yine hayvan otlatan S.G. tarafından hem tokat hem de sopa ile öldüresiye dövülmüş, kız kardeşi M.G. de bu anları saniye saniye görüntülemişti.
Bunun üzerine genç kızlar jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Genç kızlar ifadesinde çobanın kendilerini taciz ettiğini bu nedenle dövdüklerini öne sürmüştü. Ancak çoban gözaltın alınıp tacizden serbest kaldı.
TUTUKLANDILAR
Genç kızlar ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Genç kızlar savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk eldi.
Mahkemeye çıkan iki kız kardeş tutuklandı. Genç kızlar jandarma tarafından cezaevine götürüldü.
Etiketler: #çoban #kahramanmaraş
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- 'Tayyip'e sor' davası
- ‘Uzun yıllar İstanbulumuzda sürsün’
- Sağlıklı ve güçlü bir zihin için 6 egzersiz önerisi
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Asker kaçaklarını da kapsıyor
- Arda Turan'dan maç sonunda tepki!