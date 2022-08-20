Engelli maaşı alan yurttaş isyan etti: 'Açlıktan kimse ölmez diyorlar ama ölüyorum'

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:36

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde engelli maaşı ile geçinen 63 yaşındaki Kara Gönül, yaşadığı geçim sıkıntısını anlattı.

KOAH hastası olduğunu söyleyen Gönül, "1580 lira maaş alıyorum. Bunun 600 lirasını kiraya veriyorum. 300 lira elektrik, su parasına gidiyor. Eşimden ayrıyım. Yiyecek ekmeğe muhtacım. Evimde erzağım yok. Kahvaltılığım yok. Bir kuru meyve ile… Bir et yüzü, kurbandan kurbana… Bir arkadaş verdi onu yedik. Yani çok kötü durumdayım. Bir işte çalışamıyorum, bir yere gidemiyorum. Bir sıcak yemek yüzüne hasret gittik. Bir güzel yemek yiyemez olduk. Rüyamızda görüyoruz bu yemekleri. ‘Açlıktan kimse ölmez’ diyorlar ama, ölüyorum. Ben açım” dedi.