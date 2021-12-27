'Engelsiz Tamir İstasyonu' sınır tanımıyor

27 Aralık 2021 Pazartesi, 10:11

Engelli dostu kentler arasında yer alan Buca’da, Buca Belediyesi ve Buca Engelliler Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye’nin ilk Engelsiz Tamir İstasyonu, yeni merkezlerin kurulmasına öncü oldu. Kent genelinde tekerlekli veya akülü sandalyesi arızalanan engelli vatandaşların acil destek talebinde, ücretsiz acil yol yardım ve tamir hizmeti sunan istasyon, açıldığı günden bugüne 800 engelli vatandaşa hizmet sundu. Çok sayıda büyükşehir, il ve ilçe belediyelerine referans olan Engelsiz Tamir İstasyonu, yeni açılacak merkezlerde hizmet verecek teknik personel için eğitim de başlattı. İstasyona, Ege Bölgesi’ndeki illerde yaşayan vatandaşlardan da talep gelmeye başladı. Kendi imkânlarıyla istasyona gelen engelli vatandaşlar, tekerlekli sandalyeleri için ücretsiz bakım ve onarım hizmetini alıp evlerine dönüyor.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU

Engelsiz Tamir İstasyonu’nu hayata geçiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a teşekkür eden Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara, projenin diğer illere de örnek olduğunu belirtti. Kara, “Ankara, İstanbul, Van, Kocaeli, Bursa ve Kayseri belediyeleri ile görüşüp hem teknik destek hem işleyişle ilgili destek verdik” şeklinde konuştu.

"ÇOK YOLDA KALDIM"

Menderes ilçesine bağlı Küner köyünden 63 yaşındaki Güzide Acar, “Arabamın aküsü değiştirildi; kırık dökük arabam vardı, yenilendi; tekerleklerinin bakımı yapıldı. Şu anda mükemmel... Daha önce çok yolda kaldım, yağmura, sıcakta, soğukta… Buca Belediyesi’ne minnettarım, çok teşekkür ediyorum” dedi.

TAMİR ÜCRETLERİ ÇOK YÜKSEK

Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz (30), kullandığı tekerlekli sandalyenin tamirini dışarıda çok yüksek ücretlerle yaptıklarını belirterek, “Araçlarımızın tamiri çok yüksek. İnternet üzerinden bu hizmeti öğrendim. Buca Belediyesi’nin bu hizmetinden çok mutluyum” diye konuştu.