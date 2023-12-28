Eniştesi tarafından öldürülmüştü... Cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:20

Güncelleme: 28.12.2023 - 12:20

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Çilhane Mahallesi Vatan Sokak’ta dün akşam saatlerinde bir cinayet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Semih Asilkefeli (22) ile eniştesi Ersin Köse arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Enişte Ersin Köse, Semih Asılkefeli’yi sol göğüs altından, belinden ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakla ağır yaraladı.

Olayı ayırmaya çalışan baba Haluk Asilkefeli de, elinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Semih Asilkefeli ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Semih Asilkefeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KENDİNİ KORUMAK İÇİN SALDIRMIŞ!

Olay yerinden kaçan Ersin Köse ise, polise teslim oldu. Ölen kayınbiraderi Semih Asilkefeli ile kendi evinde birlikte alkol içtiklerini belirten Ersin Köse'nin, "Alkol içerken Semih bana hakaret etti ve tehdit etti. Konuşmak için birlikte evden dışarı çıktık. Ben evdeki sustalı bıçağımı da olabilecek bir olaya karşı yanımda götürdüm. Semih bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için belimdeki bıçağı çıkartıp salladım. Kayınpederim bizi ayırmak için araya girdi. Ben de kaçtım" dediği öğrenildi.