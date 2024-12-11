Eniştesi tarafından vurulan kayınbirader kurtarılamadı!

Aksaray'da eniştesi R.Y. tarafından tabancayla vurulan 21 yaşındaki Ümit Çelen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eniştesi tarafından vurulan kayınbirader kurtarılamadı!
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İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:05

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında dün silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.Y. adlı kadın, evli olduğu R.Y. (27)  adlı erkek ile tartıştı. Daha sonra kadın evi terk edip, ailesinin evine gitti. Bunun üzerine R.Y. telefonla aradığı M.Y.'nin ailesiyle de tartıştı, sonra da M.Y.'yi almak için evlerine geldi.

Burada çıkan kavgada R.Y., belinde taşıdığı tabancayla kayınbiraderi Ümit Çelen’e (21) ateş etti. Yaralanan Çelen kanlar içinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi ağır yaralı olan Çelen’e ilk müdahaleyi evin içinde yaptı. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #aksaray #kavga #kayınbirader #enişte

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