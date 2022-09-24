Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahte çıktı

24 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Açıklamada, MKE’ye ait olmayan mühimmatı MKE’ninmiş gibi satmaya çalıştığı ve sahte belge kullandığı iddiasıyla, MKE tarafından ABD’de dava edilen İlker Küçüker’in “DEİK danışmanı olmadığı” söylendi.

Küçüker, şahsi özgeçmişinde “DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri İş Konseyi Eşbaşkanı Danışmanlığı” görevinde bulunduğunu yazmıştı.

DEİK, Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu’na yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi:

“Yazınıza konu olan ve özgeçmişinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu- DEİK’e danışmanlık yaptığını belirten isim ile DEİK olarak herhangi bir işbirliğimiz olmamıştır. Bugün, 151 İş Konseyi’yle ülkemizin ticari diplomasi faaliyetlerini yürüten DEİK’in organizasyon yapısında ‘Türkiye Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri İş Konseyi eşbaşkanı’ ve ‘DEİK danışmanı’ olarak herhangi bir görev ve unvan bulunmamaktadır.”

NE OLMUŞTU?

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu’nun gündeme getirdiği dava, ABD’de, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılmıştı. Davanın hedefinde, ASAP Lojistik’in yanı sıra, şirketin İcra Kurulu Başkanı Debbie (Deborah) Cross adında ABD’li bir iş kadını ve ortağı Güven Acarer vardı. Şikâyetçiler, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ı da suçluyordu. Debbie Cross’un, kendisini MKE temsilcisi olarak tanıtıp mühimmat satışı vaat ederken başta büyükelçi olmak üzere, çeşitli resmi bağlantıları kullandığı iddialar arasındaydı.

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) de yine New York’ta, aynı isimlere, benzer bir zamanlamayla, 13 Mayıs’ta dava açtı. MKE, kendi silahlarını nisan ayına kadar Güney Kore’de satma yetkisine sahip olan Ensar Vakfı Beşiktaş Şube Başkanı İlker Küçüker’in, Debbie Cross’a sahte belge hazırlayarak ABD’de müşteri topladığını iddia ediyordu. İki dava, konusuyla, suçlamalarıyla, şüphelileriyle birbiriyle örtüşüyordu.

Haberlerin ardından Cumhuriyet’e konuşan Debbie Cross, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, kendisinin İlker Küçüker tarafından kandırıldığını iddia etti. Küçüker’in kendisine ortağı Güven Acarer aracılığıyla MKE mühimmatı teklif ettiğini ancak satış aşamasında Sırbistan’daki bir fabrikaya yönlendirdiğini söyledi.