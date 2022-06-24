Enseden 'tek kurşunla' cinayete 3 tutuklama
Hacıalanı Yaylası'ndaki evine 25 kilometre uzaklıktaki ormanda, ensesinden vurulmuş halde cansız bedeni bulunan Mahmut Saat'in (54) öldürülmesine ilişkin olayda; 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, ensesinden tek kurşunla vurulduğu belirlenen Mahmut Saat (54) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Erdemli'nin Tömük Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime (71) ve Mustafa (84) Saat çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Mahmut Saat, 3 Mayıs'ta evden çıktı. Ailesi, bekar olan Saat'ten uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbarla harekete geçen ekipler, 14 Mayıs'ta, Mahmut Saat'in Hacıalanı Yaylası'ndaki evine 25 kilometre uzaklıktaki ormanda, cansız bedenini buldu. Saat'in ensesinden tek kurşunla vurulduğu belirlendi.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Mahmut Saat'in komşusu Tolga T.'nin cenazeye katılmadığını tespit edip, takibe aldı. Ekipler ayrıca olay günü Tolga T.'nin, Hatay'dan kardeşinin geldiğini, evinin önündeki koltuğun kaldırıldığını ve duvarların siyaha boyandığını belirledi.
Deliller ışığında ekipler, Tolga T. ile eşi Zeynep T., kardeşleri Soner ve Yusuf T. ve akrabaları Ali Y. ile Yüksel D.'yi gözaltına aldı.
CESEDİ KIRSALA BIRAKMIŞLAR
Gözaltına alınan şüphelilerden Tolga T., jandarmadaki ifadesinde, Mahmut Saat'in evinde bulundukları sırada ruhsatsız tabancayla oynamaya başladığını, silahın kazara ateş aldığını, ilk seferde merminin kimseye isabet etmediğini ancak çıkan tartışmada tabancayı başına doğrulttuğu sırada ikinci kez ateş aldığını ve vurulduğunu öne sürdü.
Tolga T., cinayeti gizlemek amacıyla Mahmut Saat'in cesedini kırsal alana bıraktıklarını itiraf etti.
3 KİŞİ SERBEST
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tolga T., Soner T. ve Yusuf T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrolle serbest kaldı.
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