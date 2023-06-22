Enver İskurt kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 19:12

Güncelleme: 22.06.2023 - 19:13

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Enver İskurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

ENVER İSKURT KİMDİR?

Enver İskurt 1966 yılında Trabzon'da doğdu. 1990 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü Van 11. Bölge Müdürlüğü'nde Etüt Ekip Mühendisi olarak göreve başlayan İskurt, bölgelerde sırasıyla kontrol mühendisi, kontrol şefi ve başmühendis olarak görev yaptı.

İskurt, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Otoyollar Köprüler Şubesi Müdürü ve Otoyollar Daire Başkanı (İşletmeler Daire Başkanı) görevlerini başarı ile yürüttükten sonra Teftiş Kurulu Daire Başkanı görevini üstlendi.

ÖZEL YAŞAMI

Enver İskurt, evli ve iki çocuk babasıdır.