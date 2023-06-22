Enver İskurt kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt kaç yaşında, nereli?
28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından yeniden göreve gelen Erdoğan, yeni kabineyi açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yeni bakan yardımcılarının kimler olduğu belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Enver İskurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı oldu. Yurttaşlar, Enver İskurt hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Enver İskurt kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt kaç yaşında, nereli?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Enver İskurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
ENVER İSKURT KİMDİR?
Enver İskurt 1966 yılında Trabzon'da doğdu. 1990 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü Van 11. Bölge Müdürlüğü'nde Etüt Ekip Mühendisi olarak göreve başlayan İskurt, bölgelerde sırasıyla kontrol mühendisi, kontrol şefi ve başmühendis olarak görev yaptı.
İskurt, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Otoyollar Köprüler Şubesi Müdürü ve Otoyollar Daire Başkanı (İşletmeler Daire Başkanı) görevlerini başarı ile yürüttükten sonra Teftiş Kurulu Daire Başkanı görevini üstlendi.
ÖZEL YAŞAMI
Enver İskurt, evli ve iki çocuk babasıdır.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- 24 başkan istifa etti iddiası yalanlandı
- Yeni bakan yardımcıları belli oldu
- Sokak röportajında konuşan kadın: Peygamberimiz Erdoğan
- Faiz sonrası dolar ve Euro'da yeni zirve!
- Muhalefete kıskaç planı
- İktidara vefa borcu ödendi
- TÜİK, ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı