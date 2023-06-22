Osman Boyraz kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 19:09

Güncelleme: 22.06.2023 - 19:09

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Osman Boyraz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor.

OSMAN BOYRAZ KİMDİR?

Osman Boyraz, 23 Ocak 1974’te Sivas’ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve Gebze Teknik Üniversitesi Harita Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Teknik Elemanlar Derneği Üyeliği, Piri Reis Haritacılar Derneği Bilim Kurulu Başkanlığı, Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyeliği ve Maltepespor Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Osman BOYRAZ; Maltepe Sivaslılar Derneği Kurucu Başkanlığı, İstanbul Sivaslılar Platformu Danışma Kurulu Üyeliği, Piri Reis Harita ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışanları Derneği Üyeliği ve Bilim Komisyonu Başkanlığı (Devam), TEK-DER Üyeliği, Maltepespor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Gürün Kültür Vakfı Üyeliği gibi birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı.

Boyraz, 12 Haziran 2011 yılında yapılan genel seçimlerde İstanbul 1.Bölgeden AKP Milletvekili olarak 24. Dönem'de Parlamento'ya girdi.

Boyraz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyeliği, Çevre Komisyonu Üyeliği ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.