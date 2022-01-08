EPDK'den 22 enerji şirketine lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) 22 şirkete lisans verildi, 2 şirketin lisansı iptal edildi.

AA
08 Ocak 2022 Cumartesi, 09:53
EPDK'den 22 enerji şirketine lisans
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Kurum, aralarında elektrik üretim, OSB elektrik dağıtım, petrol depolama, madeni yağ, ikrahiye teslimi, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verdi, 2 şirketin elektrik üretim lisansını ise iptal etti.

Verilen lisansların 10'u elektrik üretim, 2'si OSB dağıtım, 1'i tedarik, 2'si petrol depolama, 4'ü madeni yağ, 2'si ikrahiye teslimi, 1'i LPG depolama lisansından oluştu.


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