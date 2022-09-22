Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:50

Kayseri'de havaların soğumasıyla Erciyes Dağı’nda, zirvenin eteklerine mevsimin ilk karı düştü. 3 bin 917 metre zirve yüksekliği bulunan dağın, 3 bin metresine kadar kar yağdı.

Erciyes'in zirvesi karla kaplanırken; Şeytan Deresi, Çobanini, Hörgücü ve Sütdonduran mevkileri beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 4 santimetreye ulaştığı belirtildi.