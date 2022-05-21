Ercüment Şahin Çervatoğlu: Türkiye’deki siyasi değişim Karadeniz’den başladı
AKP’nin kalesi olarak adlandırılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de, CHP rüzgârı esmeye başladı.
Rize’nin CHP’li tek ilçe belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Şeker Bayramı’nda bölgeye yaptığı ziyaretin, iktidar partisi AKP’den kopuş sürecini net biçimde ortaya koyduğunu söyledi.
Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Çervatoğlu, yerel yönetimlerde sıra dışı bir profil çizdiklerini ve halka indiklerini belirtirken, klasik belediye başkanı kimliğinden hoşlaşmadığını, kapısının herkese açık olduğunu belirtti ve “Ben halkın oylarıyla seçilmiş, sadece onların hizmetkârıyım. Halka tepeden bakanların durumu ortada” diyerek ayakları yerden kesilen, güç zehirlenmesi yaşayan siyasilere gönderme yaptı.
Rize’nin de ilk genel seçimlerde değişim yaşayacağına dikkat çeken Çervatoğlu, “Halk İmamoğlu ile bir şeylerin değişebileceğine inandı. Umutlandı. Tıpkı 20 yıl önce sayın Cumhurbaşı Erdoğan’ın yarattığı duygu gibi” diye konuştu. İmamoğlu’nun Karadeniz’e dokunduğunu vurgulayan Çervatoğlu, “Karadenizli kendi evladına sahip çıktı. Rize ve Artvin gezisi boyunca Ekrem başkana eşlik ettim. Her kesimden insana dokunduğunu gördüm. Rizelilerin İmamoğlu’nu bağrına basması bizi çok mutlu etti” dedi.
Çervatoğlu, ayrıca İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi sonrası algı operasyonu yapıldığına inandığını söyledi. ? RİZE
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