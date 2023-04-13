Erdoğan 20 yıl önce temelini atmıştı... Yılan hikâyesine dönen kule için yeni ihale!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:31

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan olduktan 4 ay sonra, 18 Temmuz 2003 tarihinde temelini attığı Ankara’daki “Cumhuriyet Kulesi” 20 yılda bitirilemedi. AKP’li Keçiören Belediyesi’nin, kulenin bitirilmesi için geçen aylarda, davet usulüne göre yeni bir ihale yaptığı ortaya çıktı. Belediye, kuleyi bitirmek için açtığı ihaleyi alan firma ile 295 milyon 465 bin 679 TL’ye sözleşme imzaladı.

İHALEYİ TEK TEKLİF VEREN FİRMA ALDI!

Keçiören Belediyesi’nin 11 Ocak 2023 tarihinde, sadece davet edilen firmaların katıldığı (Md.21b) usulle ihale ettiği ihalenin sonucu, 15 Şubat 2023 tarihinde ilan edildi. Belediyenin 250 milyon 830 bin yaklaşık maliyet üzerinden yaptığı ihaleyi, teklif veren tek firma olan Tankyapı Enerji Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş. 295 milyon 465 bin 679 TL’ye aldı. Belediye söz konusu firma ile 1 Şubat 2023 tarihinde sözleşme imzaladı.

İmzalanan sözleşmeye göre, 20 yıldır adeta yılan hikâyesine dönen “Cumhuriyet Kulesi” 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. 2003 yılında sanatçı Gülben Ergen’in de temel atma töreninde bir konser verdiği ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte butona bastıkları kulenin ne zaman biteceği belirsizliğini koruyor.

BİR BUÇUK YILDA BİTİRİLECEKTİ, ARADAN 20 YIL GEÇTİ

Kulenin temelinin atıldığı 2003 yılında bir buçuk yıl içinde bitirileceği belirtilmişti. Ancak ilk ihaleyi alan firma, yükümlülüklerini zamanında yerine getiremediği için inşaat sözleşmesi 2005 yılında feshedildi. Kuleyi yaptıran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, o dönemde yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin en yüksek kulesi olacak demişti.

MAHKEMEDEN RUHSAT İPTALİ

İkisi de AKP’li olmasına karşın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Altınok'un arası Cumhuriyet Kulesi nedeniyle açıldı. Kule proje inşaatı sekteye uğradı ve konu yargıya intikal etti. Mahkeme ruhsatı iptal etti. İmar planına göre 25 metre fazlalığı bulunan kulenin fazla kısımlarının yıkılması gerekiyordu. Uzun süre sürüncemede kalan kule için, yıkılıp yıkılmaması için 2017 yılında halk oylaması yapıldı. Halk oylamasının sonucu yüzde 76 oranında yıkılmaması yönünde çıktı.

Kulenin tamamlanması için 10 Nisan 2020 tarihinde bir ihale daha yapıldı. İhaleyi 59 milyon 753 bin TL’ye Has-Kar Harita Kadastro Mühendislik Taahhüt ve Tic. Ltd. Şirketi aldı. İhale şartnamesine göre, kule inşaatı 12 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlanacaktı.

CUMHURİYET'İN İKİNCİ YÜZYILINA KALDI

Belediye Başkanı Altınok, 2 Haziran 2022 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İnşallah önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Kulemizi bitirip bu muhteşem eseri Keçiören’imize, başkentimize ve ülkemize kazandıracağız” demişti.

Başkan Altınok’un açıkladığı tarihte kule bitmediği gibi, uzunca bir süre bir açıklama da yapılmadı. 17 Mart 2023 tarihinde Altınok, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir mesaj yayınladı. “Cumhuriyet Kulemizde faaliyetler başladı. İhaleyi alan firma hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor…” açıklamasını yapan Altınok, kuleyi en yakın zamanda hizmete açacaklarını belirtti.

Ancak, kamuoyunun pek haberdar olmadığı 11 Ocak 2023 tarihli ihaleye göre ise kule inşaatı 2 Aralık 2023 tarihinde tamamlanacak. Bir başka ifadeyle, yüzüncü yıl için yapılan “Cumhuriyet Kulesi”, cumhuriyetin ikinci yüzyılına kalacak.