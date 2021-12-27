Erdoğan açıklamıştı: HKP'den “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” hakkında dava

27 Aralık 2021 Pazartesi, 12:10

Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında aşırı değer kaybetmesi, döviz kurlarının Türk Ekonomisinde tehlike yaratacak şekilde kontrolden çıkması üzerine, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Aralık 2021 tarihinde “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemine geçildiğini açıklamıştı. Ardından da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete’nin 21 Aralık 2021 tarihli, 31696 nolu (mükerrer) sayısında “Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ” yayınlanmıştı.

24 Aralık 2021 tarihinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Lirası mevduatını dövize çevirmeyenlerin, döviz kurunun yükselmesi karşısında uğrayacakları kur farkı zararının Hazine tarafından karşılanacağı duyurulmuştu.

DANIŞTAY’DA DAVA AÇILDI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sisteminin Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından TCMB tebliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.

TCMB’nin Tebliğinin Anayasa’ya, Vergilendirme yetkisinin tabi olduğu Anayasal İlkelere, Anayasa Mahkemesi Kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden neden, konu ve amaç yönlerinden açıkça hukuka aykırı olduğu savunulan dilekçede, HKP avukatları tarafından Mahkeme önünde sözlü açıklama yapabilmesi içinde duruşma açılmasına karar verilmesi talep edildi.

Dilekçede özetle şunlar belirtildi:

Anayasa’nın 73’ncü maddesinin birinci fıkrasında “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” düzenlemesi yer almaktadır. Bu fıkra; birçok Anayasal Vergileme ilkesi ile birlikte “Verginin Kamu Giderlerinin Karşılığı Olması İlkesi”ni de tanımlamıştır. Bu ilkeye göre Kamu giderleri, kamu hizmetlerinin görülmesi için gerekli giderlerdir. Bu ilke, kamu giderlerinin vergi ile finanse edileceğini ve kamu gideri gerektirmedikçe vergi alınamayacağını ifade etmektedir. Ayrıca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3’üncü maddesinin (h) fıkrasına “mevduat sahibinin kur farkı zararı”nın karşılanacağı gibi bir kamu gideri ölçüt olarak konmamıştır. Dolayısıyla iptali istenen TCMB Tebliği Anayasa Mahkemesi kararlarına ve 5018 Sayılı Kanuna aykırıdır. Bu tebliğde; faydası topluma yayılmayan, bankada Türk Lirası veya başka bir para cinsinden vadeli mevduatı bulunan, sadece sınırlı sayıda kişilere özel kamu hizmetinin, 84 milyon insanın ödediği vergilerle finansmanı söz konusudur. Müvekkil Parti tarafından iptali istenen, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açtıranların olası kur zararlarının vergi gelirlerinden ödenmesine dayanan TCMB Tebliği, Anayasa’nın 73’üncü “Vergi Ödevi” başlıklı maddesine, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3/h maddesine aykırılık teşkil ettiğinden iptali gerekmektedir.

ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

İptali istenilen TCMB Tebliği ile nüfusunun çoğunluğu asgari ücret ile veya daha da altında yaşayan, İşsizlik-Pahalılık cehenneminde yok olmamak için bin bir mücadele veren 84 milyon insanımızın içinden, bankalarda TL veya Döviz Mevduatı olan bir avuç insan ayrıcalıklı hale getiriliyor. Maddi olarak zaten ayrıcalıklı olan bu bir avuç insan, söz konusu tebliğ ile hukuken de ayrıcalıklı konuma geçecektir. Dolayısıyla TCMB Tebliğinin Anayasa’nın 10’ncu “Kanun önünde eşitlik ilkesine” aykırılığı nedeniyle iptali gerekmektedir.

Anayasa’nın 11’nci “Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü” başlıklı maddesinde hiçbir kişiyi, kurumu, makamı Anayasa karşısında ayrıcalıklı konumda görmüyor, görmeyi kesin olarak yasaklıyor. İptali istenilen tebliğle de davalı idare Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesini ihlal ederek ve ekonomi biliminin kurallarını ortadan kaldırıcı, bir avuç azınlığa haksız çıkar sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir. Dolayısıyla iptali gerekmektedir.

Türkiye’de yüzde 30 civarında dolaysız vergilerin çok büyük oranı da, işçi, esnaf, köylü ve memurun gelirlerinden elde edilmektedir. İptali istenen Tebliğ zaten var olan vergideki adaletsizliği daha da arttıracak, dar gelirli emekçi halkın vergilerinden oluşan kamu gelirleri, Bankalarda milyar dolarları-avroları olan bir avuç Parababasının kur zararını karşılamaya gidecektir. Bu hukuka aykırı durumun ortadan kalkması için Söz konusu tebliğin iptali gerekmektedir.

“AKP’GİLLER 84 MİLYON İNSANIMIZIN CEBİNE EL ATTI”

Konuya ilişkin açıklama yapan HKP MYK üyesi Adnan Okur, şunları söyledi:

“AKP’giller yarattıkları her sorunu, yaptıkları her vurgunu, soygunu, peşkeşi emekçi halkımızın sırtına yükleyip geçiyor. Türk Lirasını, yabancı para birimleri karşısında pula döndürüyorlar. Maliyet, emekçi Ayşe’nin Mehmet’in sırtında. Döviz yükseldikçe benzine, motorine, doğalgaza zammı bindiriyorlar. Yine fatura, bütün mal ve hizmetlere gelen zamla, İşçi-Memur Ali’ye, Fatma’ya kesiliyor. “Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur” diyerek bile isteye yükselttikleri dövizi düşürmek için “Kur Garantili TL Vadeli Mevduat” garabetini piyasaya sürüyorlar. Bu maliyeti kim karşılayacak. Tabiî ki belli. Alavere dalavere emekçi halkımız nöbete.”

Değerli Halkımız; İşte bugün, bu ülkenin en Vatansever, en Halksever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak, AKP’giller’in 84 milyon insanımızın bir kez daha cebine el atması anlamına gelen, “Kur Garantili TL Vadeli Mevduat” garabetinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açtık. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açtıranların olası kur zararlarının vergi gelirlerinden ödenmesine dayanan TCMB Tebliği, Hazine ve Maliye Bakanlığının Kur Farkı Zararlarının Hazineden karşılanacağını yani emekçi halkımızın sırtından karşılanacağını duyuran açıklaması, Vergide adaleti yok edecektir. Verginin Kamu Giderlerinin Karşılığı Olması İlkesine ve Anayasa’nın “kanun önünde eşitlik ilkesine” açıkça aykırıdır.

“AKP’GİLLER’İN BU ZULÜM DÜZENİ SONA ERECEK”

AKP’giller’in bu tebliği bankalarda milyar dolarları-avroları olan bir avuç Parababasının kur zararını karşılamaya yöneliktir. İşçi-Memur-Esnaf ve Köylümüzün sırtında zaten çok büyük bir yük olan vergi yükünün daha da artması demektir. Kısacası AKP’giller son döviz vurgununda da görüldüğü gibi İşsizlik-Pahalılık-Zam-Zulüm-Vurgun-Soygun demektir. Hiçbir zulüm düzeni sonsuza değin sürmez. İnsanlar isyan huyludur, “yeter be” der ayağa kalkarlar. Tıpkı Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi. Bu yine olacak. AKP’giller’in bu zulüm düzeni de sona erecek. Emekçi Halkımıza çektirilen bütün acıların hesabı bir bir sorulacak.

NE OLMUŞTU?

HKP avukatları geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemini açıklaması öncesi milyar dolarların satılmasını yargıya taşımıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Yüksek kurdan yüklü miktarda döviz bozduranlar hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma ve Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.