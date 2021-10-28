Erdoğan: Amerika’da raflar boş, bizde bolluk bereket devam ediyor

28 Ekim 2021 Perşembe, 20:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Ülkedeki ekonomik sıkıntıların dış saldırılar kaynaklı olduğunu savunan Erdoğan, sabır istedi, “Allah'ın izniyle 2023 imtihanını da geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç, hiçbir engel tanımıyoruz” dedi.

Erdoğan: İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, ABD'de raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 28, 2021

Erdoğan, “Avrupa’ya bakalım. İngiltere’de, Amerika’da raflar boş. Elhamdülillah bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat anlamazlar” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Açılış töreninin ardından dört gün boyunca burası konserler, söyleşiler, at binme, uçurtma, ok atma yarışmaları gibi etkinliklerle adeta bir festival alanına dönüşecek.

Avrupa’ya bakalım. İngiltere’de, Amerika’da raflar boş. Elhamdülillah bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor.

Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat anlamazlar.

'MİLLİ MÜCADELEDEN SONRA EN KRİTİK ATILIMA ULAŞMAMIZA ÇOK AZ KALDI'

Ana muhalefet bir şeyi unutuyorlar: Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara ilerliyoruz. Şu anda İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da raflar boş. Bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar. Gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Dili var, hakkı söylemez. Onun için biz Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Ülke olarak milli mücadeleden sonra en kritik atılıma ulaşmamıza çok az kaldı.

'İNSANLARIMIZIN ÜZERLERİNE BİNEN YÜKÜN FARKINDAYIZ'