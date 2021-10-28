Erdoğan: Amerika’da raflar boş, bizde bolluk bereket devam ediyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, ABD'de raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor" diye konuştu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Ülkedeki ekonomik sıkıntıların dış saldırılar kaynaklı olduğunu savunan Erdoğan, sabır istedi, “Allah'ın izniyle 2023 imtihanını da geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç, hiçbir engel tanımıyoruz” dedi.
Erdoğan: İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, ABD'de raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 28, 2021
Erdoğan, “Avrupa’ya bakalım. İngiltere’de, Amerika’da raflar boş. Elhamdülillah bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat anlamazlar” dedi.
Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Açılış töreninin ardından dört gün boyunca burası konserler, söyleşiler, at binme, uçurtma, ok atma yarışmaları gibi etkinliklerle adeta bir festival alanına dönüşecek.
- Avrupa’ya bakalım. İngiltere’de, Amerika’da raflar boş. Elhamdülillah bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor.
- Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat anlamazlar.
'MİLLİ MÜCADELEDEN SONRA EN KRİTİK ATILIMA ULAŞMAMIZA ÇOK AZ KALDI'
- Ana muhalefet bir şeyi unutuyorlar: Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara ilerliyoruz. Şu anda İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da raflar boş. Bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar. Gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Dili var, hakkı söylemez. Onun için biz Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Ülke olarak milli mücadeleden sonra en kritik atılıma ulaşmamıza çok az kaldı.
'İNSANLARIMIZIN ÜZERLERİNE BİNEN YÜKÜN FARKINDAYIZ'
- Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir.
- Hep söylediğim gibi yine başaramayacaklar. Bu süreçte hep birlikte bedel de ödüyoruz, sıkıntılar da çekiyoruz. Her saldırıyı savuşturmanın ülkemize bir maliyeti var. Biz milletimizle bu yola bedel ödemeyi göze alarak çıktık.
- Bu süreçte sabrederek yolumuza devam edeceğiz.
- İnsanlarımızın üzerlerine binen yükün farkındayız. Ama kardeşliğimizi bir tutarak biraz daha yol aldığımızda emin olun aydınlık geleceğe ulaşacağız.
- Allah'ın izniyle 2023 imtihanını da geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç, hiçbir engel tanımıyoruz.
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