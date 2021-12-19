Erdoğan attan düşmüştü: AKP'li Bayrampaşa Belediyesi bir türlü devretmedi

19 Aralık 2021 Pazar, 09:06

İstanbul’daki AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003 yılında attan düştüğü Bayrampaşa Şehir Parkı’nı (Adapark) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) vermiyor.

İBB, 1989 yılında satın aldığı Bayrampaşa’daki 486 bin metrekarelik devasa büyüklükteki araziyi 2003 yılında “Bayrampaşa Şehir Parkı” adı altında park alanına dönüştürdü. Ardından da parkın açılışı o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle 30 Temmuz 2003 tarihinde yapıldı. Açılıştan sonra da park alanı içerisinde ata binmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan, bindiği attan düştü. Erdoğan'ın düşme anı yıllardır hafızalardan kazınmayan "meşhur" fotoğraf karelerine yansıdı.

İMAMOĞLU İPTAL ETTİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; açılışın ardından park, elde edilecek gelirin yüzde 50’si İBB’ye ödenmek üzere 2004 yılında Bayrampaşa Belediyesi’ne tahsis edilmişti. Ancak, AKP’li Bayrampaşa Belediyesi 1 Ocak 2016 ile 31 Ekim 2019 tarihleri arasında İBB'ye ödeme yapmadı ve İBB’ye faiz hariç 4 milyon 57 bin TL borcu birikti. İlçe belediye parayı ödemeyince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 6 Ekim 2020 tarihinde verdiği olur ile parkın Bayrampaşa Belediyesi’ne verilen kullanım hakkı iptal edildi.

15 YILLIĞINA TAHSİS EDİLDİ

Bayrampaşa Belediye Başkanı AKP’li Atilla Aydıner ve AKP’li meclis üyeleri, İBB Meclisi’nin Ocak 2021 oturumunda verdiği teklifle, parkın yeniden Bayrampaşa Belediyesi’ne tahsis edilmesini istedi. İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı, parkın yeniden Bayrampaşa Belediyesi’ne tahsis edilmesine ilişkin karar aldı. Teklif, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ret oyu vermesine rağmen kabul edildi.

Ardından da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kararı veto ederek tahsis kararını yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade etti. İBB Meclisi’nin Şubat 2021 oturumunda yeniden görüşülen teklif, yine Cumhur İttifakı’nın oylarıyla kabul edildi ve park 15 yıl süre ile Bayrampaşa Belediyesi’ne tahsis edildi.

İBB PARKI İSTİYOR

BirGün’ün İBB kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi, parkın yetki ve sorumluluğunun kendisinde kalmasını, tüm bakım ve alt yapı çalışmalarının İBB tarafından yürütülmesini talep ediyor. İBB, park alanı içerisinde belirlenen alanlara kreş, mahalle evi gibi yeni fonksiyonlar eklemek, atıl durumda olan anfi tiyatroyu etkinleştirmek ve hem sosyal aktiviteler hem de gelir getirici etkinlikler için kullanmak istiyor.

YURTTAŞLAR ŞİKÂYETÇİ

Bayrampaşa Belediyesi Meclisi’nin CHP Grup Başkan Vekili Atilla Özen de “İlçe halkına sorsanız yurttaşların büyük çoğunluğu bu parktaki birçok şeyden şikayetçi olduğunu anlatır” diyerek şunları söyledi:

“Bu park halkın kullanımından uzak. Çünkü buradaki işletmeler, satılan ürünler çok pahalı. Parkı İBB kullanamıyor. AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’nin kendi işlettiği bir alan da yok. İlçe belediyesi park içerisindeki alanları kiraladı. Kiralayan kişi de alt kiracılara kiraladı. Büyükşehir Belediyesi bu alanı kendisi kullanmak istemişti ama İBB Meclisi’nde çoğunluk Cumhur ittifakında olduğu için park yine ilçe belediyesine tahsis edildi. Bölge halkı park içerisindeki işletmelerin pahalı olmasından yakınıyor.”